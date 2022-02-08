Российские хоккеистки поражением завершили первый этап олимпийского турнира

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине завершились встречи предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче группы А российские хоккеистки проиграли обладательнице бронзовых медалей Игр-2018 сборной Финляндии с сухим счетом 0:5. Четыре года назад в Пхенчхане в игре за 3-е место финки победили российских спортсменок с результатом 3:2.

В сегодняшнем поединке двух главных фаворитов женского турнира команда Канады победила сборную США со счетом 4:2. Эта встреча стала повторением финала Олимпиады-2018, когда золото добыла сборная США, выиграв у своих извечных соперниц с минимальным перевесом в счете - 3:2. Итоговое положение команд: Канада - 12 очков, США - 9, Швейцария - 3, Финляндия - 3, Россия - 3.

Победителями соревнований в квинтете В стали японские хоккеистки, одолевшие сегодня сборную Чехии в серии послематчевых буллитов - 3:2. Команда Швеции обыграла датчанок с результатом 3:1. Итоговое положение команд: Япония - 9 очков, Чехия - 7, Швеция - 6, Китай - 5, Дания - 3.

Все команды группы А вышли в четвертьфинал, а компанию на этой стадии им составят сборные Японии, Чехии и Швеции. Встречи 1/4 финала запланированы на 11 и 12 февраля. Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.-0-