Российские хоккеистки потерпели второе крупное поражение на олимпийском турнире

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня проходят очередные встречи предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе второе крупное поражение подряд потерпели российские хоккеистки, уступившие вице-чемпиону Пхенчхана-2018 команде Канады с результатом 1:6. В втором туре россиянки проиграли олимпийским чемпионкам хоккеисткам сборной США с сухим счетом 0:5. На старте олимпийского турнира российская дружина обыграла швейцарок со счетом 5:2. Сегодня сборная Швейцарии сыграет с финками. Положение команд: США - 9 очков (3 матча), Канада - 9 (3), Россия - 3 (3), Финляндия - 0 (2), Швейцария - 0 (3),
Также сегодня в квинтете В хозяйки Олимпиады китайские хоккеистки встретятся со сборной Швеции, а команда Чехии будет соперничать с датчанками. Положение команд: Япония - 7 очков (3 матча), Чехия - 6 (2), Китай - 5 (3), Швеция - 0 (2), Дания - 0 (2).
Все команды группы А выйдут в четвертьфинал вне зависимости от результатов. Компанию на этой стадии им составят три лучшие сборные из квинтета B. Матчи группового этапа завершатся 8 февраля. Встречи 1/4 финала запланированы на 11 и 12 февраля. Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.-0-