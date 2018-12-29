Российские хоккеисты обыграли Чехию на молодежном чемпионате мира

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты благодаря двум шайбам, заброшенным в меньшинстве, обыграли Чехию со счетом 2:1 на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче группы А нападающий Артем Галимов открыл счет точным кистевым броском на 18-й минуте, а во втором периоде подопечные Валерия Брагина вновь действовали в меньшинстве, когда провели быструю контратаку, завершившуюся голом Николая Коваленко - 2:0. Чешская команда сократила отставание спустя 47 секунд. Бросок от синей линии Давида Кваснички подбородком скорректировал находившийся на пятачке Яхим Конделик - 2:1.

Турнирное положение в группе А: Канада - 6 (2), Россия - 6 (2), Чехия - 2 (2), Швейцария - 1 (2), Дания - 0 (2).

Молодежная сборная США в группе В не оставила шансов соперникам из Казахстана, победив со счетом 8:2. У команды из постсоветского пространства точными бросками отметились Андрей Буяльский и Дмитрий Митенков.

Турнирное положение в группе В: США - 6 (2), Швеция - 6 (2), Финляндия - 3 (2), Словакия - 0 (2), Казахстан - 0 (2).

В очередной игровой день мирового форума Дания сыграет со Швейцарией, Словакия встретится с Финляндией, Канада будет противостоять Чехии, а шведы постараются продлить свою победную серию в игре с США.-0-