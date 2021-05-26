Российские хоккеисты обыграли датчан в матче группового раунда ЧМ в Латвии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты обыграли датчан в матче первого раунда чемпионата мира, который проходит в Латвии, со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период матча дружин, выступающих в группе А, прошел в равной борьбе. У россиян было два хороших момента в большинстве, но шансы отличиться упустили Максим Шалунов и Антон Бурдасов. Впрочем, датчане также не остались в долгу, проведя несколько опасных атак. Скандинавы были лучше соперника на вбрасываниях и совсем немного уступили по броскам в ворота.

Во втором периоде россияне наращивали давление на оборонительные порядки датчан и один раз соперники не выдержали. На последней минуте данного отрезка матча количество опасных моментов перешло в качество. Антон Бурдасов от борта набросил на пятак, Дмитрий Воронков поборолся перед воротами, а шайба отскочила к Ивану Морозову, который с близкого расстояния пробил голкипера скандинавов.

В третьем периоде датчане вполне могли сравнять счет. Сначала в перекладину российских ворот попал Николай Мейер, а затем Александр Самонов поймал шайбу после броска Никласа Йенсена.

Россияне же своими моментами воспользовались более рачительно. На 50-й минуте Александр Барабанов забрал шайбу и с кистей бросил в дальний угол, заставив капитулировать датского голкипера во второй раз. Еще больше укрепил преимущество российской дружины Дмитрий Воронков, которому ассистировал Иван Морозов, выигравший вбрасывание. В оставшееся до финального свистка время, несмотря на старание датчан, счет не изменился.-0-