Российские хоккеисты обыграли по буллитам чехов и стали бронзовыми призерами ЧМ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты обыграли по буллитам чехов - 3:2 и стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в полуфинале от Финляндии (0:1) команда Ильи Воробьева с первых минут матча за третье место показала свои намерения не упускать возможность завоевать бронзовые медали. В середине первого периода Михаил Григоренко открыл счет - 1:0. Россияне невнимательно действовали в обороне, за что поплатились спустя сорок секунд. Михал Ржепик вышел один на один с Андреем Василевским и переиграл голкипера - 1:1. Под занавес периода бросок сходу Доминика Кубалика позволил чехам выйти вперед - 2:1.

Российская сборная усилиями Артема Анисимова счет сравняла - 2:2, а далее вратари обеих команд действовали более надежно. В серии буллитов у россиян отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Чемпионат мира по хоккею в Словакии завершится финальным матчем (21.15), в котором сыграют Канада и Финляндия.-0-