Российские хоккеисты первыми вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты первыми пробились в четвертьфинальную стадию олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке предварительной группе В чемпионы Пхенчхана-2018 уступили в овертайме сборной Чехии с результатом 5:6. По ходу игры соперники поочередно выходили вперед, а за 30 секунд до окончания дополнительного времени победу чехам принес защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак. Несмотря на это поражение, подопечные Алексея Жамнова заняли первое место. До этого они выиграли у хоккеистов Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). В другом матче 3-го тура датчане взяли верх над швейцарцами со счетом 5:3. Итоговое положение команд: Россия - 7 очков, Дания - 6, Чехия - 4, Швейцария - 1.

В остальных группах соревнования завершатся завтра. В квартете А сборная Канады встретится с китайскими хоккеистами, а команда США будет соперничать с немцами. Положение команд после двух игровых дней: США - 6 очков, Канада - 3, Германия - 3, Китай - 0.

В группе С в скандинавском дерби встретятся фавориты - сборные Финляндии и Швеции. В другом поединке сыграют хоккеисты Словакии и Латвии, потерпевшие по два поражения от лидеров. Положение команд: Швеция - 6, Финляндия - 6, Латвия - 0, Словакия - 0.

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После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получают победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля.

В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-