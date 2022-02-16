Российские хоккеисты победили датчан и вышли в полуфинал Олимпиады

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты стали вторыми полуфиналистами хоккейного турнира Олимпиады в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинальной встрече со сборной Дании действующие олимпийские чемпионы открыли счет на 14-й минуте после точного броска капитана команды Вадима Шипачева. В начале второго периода Франс Нильсен сравнял результат, а потом Никита Нестеров и Вячеслав Войнов еще дважды поразили ворота датчан - 3:1.
В полуфинале соперником россиян будет победитель сегодняшнего поединка между командами Швейцарии и Финляндии.
Сегодня в первом четвертьфинале словаки одолели команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов. Весомую лепту в успех сборной Словакии внес голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар, который отразил все пять послематчевых бросков американцев. В полуфинале хоккеисты Словакии встретятся с победителем сегодняшней игры между сборными Канады и Швеции.
Поединки за выход в финал пройдут 18 февраля. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал за чемпионский титул состоится 20 февраля.
В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-