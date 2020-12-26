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26 декабря 2020, 09:22

Российские хоккеисты победили команду США на старте молодежного чемпионата мира

Фото AFP
Фото AFP

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском Эдмонтоне минувшей ночью стартовал 45-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд (U-20). В связи с эпидемиологической ситуацией все матчи пройдут в одном городе и без зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке первого игрового дня российская "молодежка" переиграла американских сверстников со счетом 5:3. После двух периодов россияне выигрывали 4:1, за две с половиной минуты до финальной сирены соперники сократили разрыв до минимума и заменили голкипера шестым полевым игроком, но за 20 секунд до окончания третьего периода Егор Чинаков поставил точку, поразив пустые ворота сборной США.

Сегодня в предварительной группе В состоятся еще две встречи: Швеция - Чехия, США - Австрия.

В группе А хоккеисты Словакии с минимальным преимуществом одолели команду Швейцарии - 1:0, а финские хоккеисты были сильнее сборной Германии - 5:3.

Поединки первого этапа планетарного молодежного хоккейного форума завершатся в последний день этого года. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из двух квинтетов. Матчи 1/4 финала пройдут 2 января 2021 года, полуфиналы намечены на 4 января, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 5 января.

По итогам этого чемпионата никто не покинет элитный дивизион мирового первенства, поэтому два аутсайдера первой стадии не будут проводить серию за "выживание", как это было раньше.

На прошлом молодежном чемпионате планеты, проходившем в Чехии, обладателями золотых медалей стали хоккеисты Канады, обыгравшие в финале россиян со счетом 4:3. Бронзу завоевала шведская "молодежка", победившая в матче за третье место финнов - 3:2.

Хоккеисты молодежной сборной Беларуси в 2019 году не смогли пробиться в элитный дивизион ЧМ. На турнире в Минске они уступили путевку австрийской дружине.-0-

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