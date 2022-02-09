Российские хоккеисты победили швейцарцев на старте олимпийского турнира

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В Пекине стартовал мужской хоккейный турнир XXIV зимних Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы В на льду National Indoor Stadium действующие олимпийские чемпионы российские хоккеисты с огромным трудом одолели сборную Швейцарии с минимальным перевесом - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). В первом периоде россияне встретили упорнейшее сопротивление со стороны соперников, и лишь за три секунды до перерыва Антон Слепышев забросил первую шайбу. Во второй двадцатиминутке больше атаковали швейцарцы, несколько раз имели численное преимущество, но голкипер россиян Иван Федотов был безупречен, отразив 13 бросков. В последней трети игра шла на встречных курсах, за 40 секунд до финальной сирены швейцарцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но сравнять счет так и не смогли. Во втором сегодняшнем матче хоккеисты Чехии будут соперничать с командой Дании.

В остальных квартетах стартовые встречи состоятся завтра: А - Канада - Германия, США - Китай; С - Швеция - Латвия, Финляндия - Словакия.

После завершения предварительного этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-