Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира

Во время мачта Россия - Финляндия

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда России первой вышла в финал XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, который проходит на площадках "Чижовка-Арены" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке россияне победили финнов со счетом 5:2.

Соперник российских хоккеистов по завтрашнему решающему поединку станет известен сегодня вечером после второго полуфинала, в котором команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. Эта игра начнется в 19.00 на главной площадке "Чижовка-Арены".

Также сегодня свои встречи проводят дружины, не попавшие в полуфинал. В первом утешительном матче хоккеисты Германии переиграли швейцарцев - 4:1. Позже состоятся еще 3 поединка: Балканы - IIHF, Словакия - Чехия, Балтия - Китай.-0-

Фото Андрея Покумейко