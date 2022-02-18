Российские хоккеисты стали вторыми финалистами олимпийского турнира

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты, одолев в буллитной серии сборную Швеции, пробились в финал олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном матче действующие олимпийские чемпионы встретили упорнейшее сопротивление со стороны скандинавов. Счет был открыт в самом начале второго периода, когда ворота шведов поразил форвард московского ЦСКА Антон Слепышев, а в начале третьей двадцатиминутки Антон Ландер восстановил паритет - 1:1. В овертайме этот результат не изменился, а в серии послематчевых буллитов победу россиянам принес Арсений Грицюк - 2:1.

В первом полуфинале финны переиграли команду Словакии с сухим счетом 2:0. За 4 минуты до первого перерыва Сакари Маннинен забросил первую шайбу в ворота голкипера минского "Динамо" Патрика Рыбара, в концовке заключительной трети матча словаки заменили вратаря шестым полевым игроком и получили второй гол - Харри Песонен отправил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, завтра сборные Словакии и Швеции проведут матч за бронзу. В последний день Олимпиады 20 февраля команды Финляндии и России сойдутся в поединке за чемпионский титул.

В решающем матче Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в игре за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-