Российские хоккеисты уступили шведам на старте молодежного чемпионата мира

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На двух ледовых аренах Канады стартовал 46-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд (U-20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке предварительной группы В хоккеисты молодежной сборной России в городе Ред-Дир уступили сверстникам из Швеции со счетом 3:6. У россиян дважды отличился 17-летний нападающий питерского СКА Матвей Мичков. Действующий чемпион планеты команда США одолела сборную Словакии с минимальным перевесом - 3:2. В этой группе также сыграет швейцарская "молодежка".

В Эдмонтоне серебряные призеры прошлого мирового первенства канадцы в матче группы А победили чешских хоккеистов с результатом 6:3. В первом периоде чехи выигрывали у хозяев турнира со счетом 3:1, но потом пропустили пять шайб подряд, три из которых забросил Оуэн Пауэр. Обладатели бронзы финны переиграли команду Германии - 3:1. Голевой дубль оформил Самуэль Хелениус. В этом предварительном квинтете также выступят хоккеисты Австрии.

После окончания первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре команды из двух групп. Сборные, которые займут пятые места, проведут серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата планеты. Неудачника этого турнира в следующем сезоне заменит белорусская "молодежка", которая недавно успешно провела мировое первенство в дивизионе IA, заняв первое место.

В финальном поединке прошлого молодежного планетарного форума, проходившего в Эдмонтоне, американцы переиграли канадцев - 2:0. В игре за бронзу финны оказались сильнее россиян - 4:1.-0-