Российские клубы не смогли выйти в плей-офф футбольных еврокубков

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все российские футбольные клубы не смогли преодолеть групповой этап еврокубковых турниров. Вслед за неудачниками Лиги чемпионов питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом" футболисты "Краснодара" и московского ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко в последнем матче группы Н сумел одолеть в Барселоне победителя этой группы испанский "Эспаньол" со счетом 1:0. Это единственная виктория армейцев в нынешнем турнире. Болгарский "Лудогорец" у себя дома в Разграде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" из Будапешта - 1:1. В составе гостей гол забил белорусский форвард Николай Сигневич. Итоговое положение: "Эспаньол" - 11 очков, "Лудогорец" - 8, "Ференцварош" - 7, ЦСКА - 5.

"Краснодар" с белорусским защитником Александром Мартыновичем составе потерпел крупное поражение в гостях у испанского "Хетафе" - 0:3. В другом поединке квартета С швейцарский "Базель" обыграл на своем поле аутсайдера турецкий "Трабзонспор" со счетом 2:0. Итоговое положение: "Базель" - 13, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1.

Киевское "Динамо", выступающее в группе В, на своей арене сыграло вничью со швейцарским "Лугано" - 1:1. В скандинавском дерби футболисты датского "Копенгагена" у себя дома уступили шведскому "Мальме" со счетом 0:1. Итоговое положение: "Мальме" - 11, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3.

В квартете I еще один украинский клуб "Александрия" проиграл на выезде бельгийскому "Генту" со счетом 1:2. Немецкий "Вольфсбург" на своей арене переиграл французский "Сент-Этьен" - 1:0. Итоговое положение: "Гент" - 12, "Вольфсбург" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.

В группе А азербайджанский "Карабах" в Баку сыграл вничью с "Дюделанжем" из Люксембурга - 1:1. В матче двух фаворитов испанская "Севилья" в Никосии проиграла кипрскому клубу АПОЭЛ - 0:1. Итоговое положение: "Севилья" - 15, АПОЭЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4.

В матче аутсайдеров квартета L казахстанская "Астана" с белорусским полузащитником Иваном Маевским в составе уступила в Белграде сербскому "Партизану" с результатом 1:4. В матче лидеров английский "Манчестер Юнайтед" у себя дома разгромил голландский "Алкмаар" - 4:0. Итоговое положение: "Манчестер Юнайтед" - 13, "Алкмаар" - 9, "Партизан" - 8, "Астана" - 3.

Путевки в 1/16 финала Лиги Европы завоевали "Алкмаар" (Нидерланды), АПОЭЛ (Никосия, Кипр), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Севилья" (Испания), "Эспаньол" (Барселона, Испания), "Селтик" (Глазго, Шотландия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), ЛАСК (Линц, Австрия), "Гент" (Бельгия), "Вольфсбург" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Хетафе" (Испания), "Клуж" (Румыния), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Лудогорец" (Разград, Болгария), "Порту" (Португалия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Башакшехир" (Турция), "Рома" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Копенгаген" (Дания).

К ним присоединятся 8 клубов, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов: "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Интер" (Милан, Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-