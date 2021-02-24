Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021 в помещении

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские легкоатлеты не смогут выступить на чемпионате Европы в помещении 2021 года в Торуни (Польша) из-за того, что не получили нейтральный статус. Такая информация содержится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает БЕЛТА.

Турнир в Торуни пройдет 5-7 марта, а заседание совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), на котором будет рассмотрена возможность возвращения россиянам нейтрального статуса, - не ранее 17-18 марта.

"Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", - сказано в сообщении.

Напомним, что ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В связи с этим российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения разрешений от World Athletics.

В сентябре совет World Athletics продлила для ВФЛА до 1 марта 2021 года срок на доработку плана по восстановлению. Заявка на турнир в Польше закрылась 24 февраля.-0-