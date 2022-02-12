Российские лыжницы выиграли золото Олимпиады в эстафете

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские спортсменки стали олимпийскими чемпионками в лыжной эстафете 4х5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые медали завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Большую часть дистанции будущие чемпионки соперничали с немками, и только на последнем круге финишеру россиянок Веронике Степановой удалось обеспечить комфортный отрыв. В итоге команда Германии в составе Катрин Зауэрбрей, Катарины Хенниг, Виктории Карл и Софи Крель стала второй, уступив победительницам 18,2 сек.

Бронзовые награды выиграли шведки Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Юнна Сундлинг, которые на финише всего на 0,5 сек. опередили команду Финляндии.

Олимпийские чемпионки - 2018 норвежки стали только пятыми.

Завтра медали в лыжной эстафете 4х10 км разыграют мужчины.-0-