Российские пятиборцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ в Каире

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские атлеты Александр Лифанов и Максим Кузнецов выиграли мужскую эстафету на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу представителям соседней страны обеспечил результат в 1491 очко. Это первая победа россиян в данном виде программы с 2004 года. Второе место по итогам эстафеты заняли представители Республики Корея Юнг Джин Хван и Чун Ун-Тэ - 1486 очков. Бронзу завоевала дружина Китая: Жан Линбин и Джихао Хань - 1482 очка. Мужская сборная Беларуси, за которую выступали Евгений Орел и Кирилл Касьянник заняли десятое место с итоговым результатом 1436 очков.

Напомним, что накануне в женской эстафете золотую медаль завоевали белоруски Ирина Просенцова и Ольга Силкина. Чемпионат мира в Каире продолжится 10-12 июня индивидуальными соревнованиями. Завершатся соревнования 14 июня смешанной эстафетой.-0-