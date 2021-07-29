Российские рапиристки выиграли командный олимпийский турнир

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект олимпийских медалей разыгран на соревнованиях по фехтованию, передает корреспондент БЕЛТА.
В финале женского командного турнира рапиристок россиянки Лариса Коробейникова, Ирина Дериглазова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина взяли верх над командой Франции с результатом 45:34. Бронзовые медали выиграла итальянская команда, победившая американок со счетом 45:23.
Фехтовальщикам осталось разыграть в Токио еще три комплекта олимпийских наград.-0-