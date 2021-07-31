Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российские саблистки выиграли золото командного турнира на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова и Светлана Шевелева в решающем поединке победили дружину Франции - 45:41.

Таким образом, Софья Великая и София Позднякова стали двукратными олимпийскими чемпионками. На счету Софьи Великой два золота в командных турнирах (Рио-2016 и Токио-2020), а София Позднякова первую награду высшей пробы завоевала на Олимпиаде в столице Японии по итогам личных соревнований.

В поединке за бронзовые награды команда Республики Корея выиграла у сборной Италии - 45:42.-0-