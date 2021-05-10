Российские синхронистки выиграли ЧЕ в технической программе дуэтов

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото на турнире по артистическому плаванию в технической программе дуэтов на стартовавшем в Будапеште континентальном форуме по водным видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьи оценили программу победительниц на 95,4953 балла. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук – 92,2867 балла. Третья позиция осталась за Анной Марией Александри и Эйрини Александри из Австрии – 88,7681 балла.

Для Светланы Ромашиной это 11-я победа на континентальных форумах. Ее партнерша по дуэту Светлана Колесниченко – девятикратная чемпионка Европы.

В технической программе микст-дуэтов золотые медали завоевали также спортсмены из соседней страны Александр Мальцев и двукратная чемпионка мира Майя Гурбанбердиева, набрав 91,7963 балла. Серебро завоевали испанцы Эмма Гарсиа / По Рибес (84,8694), бронзу – итальянцы Николо Ольяри / Изотта Спортелли (91,8333).

По итогам квалификации солисток в произвольной программе белоруска Василина Хондошко с оценкой 87,5000 балла занимает в промежуточном протоколе пятое место. Лидирует россиянка Варвара Субботина с суммой 95,6000 балла. Вторая – украинка Марта Федина (92,7667), третья – гречанка Евангелия Платаниоти (89,9667). Финал в произвольной программе солисток запланирован на 12 мая.-0-