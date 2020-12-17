Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе до декабря 2022 года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял сторону Международного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Однако срок действия санкций был сокращен. Такая информация содержится на официальном сайте суда, сообщает БЕЛТА.

CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Кроме того, не все из них смогут выступить на Олимпиадах даже в нейтральном статусе. Таким образом, санкции затронут Олимпийские игры в Токио и Игры-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

В то же время форма спортсменов может содержать сами цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то на английском языке должна содержаться надпись "нейтральный атлет" не меньшим размером, чем надпись с названием страны. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований, однако исполнение гимна в ходе соревнований на время действия санкций будет запрещено.

Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в $1,27 млн в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты решения.

Представители правительства Российской Федерации не смогут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Впрочем, данный пункт не распространяется на членов правительства, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также глава страны-организатора соревнований может лично пригласить члена правительства РФ для посещения указанных мероприятий.

После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры под флагом России. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS.-0-