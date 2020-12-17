Российские спортсмены на два года лишились флага страны на ЧМ и Олимпиадах

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержденные Спортивным арбитражным судом (CAS) санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года лишат спортсменов страны возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом, сообщает ТАСС.

Решение суда было опубликовано сегодня.

Отмечается, что санкции WADA не помешают Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу летом 2021 года и финал Лиги чемпионов в 2022 году. Санкции накладывают запрет на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр, они не распространяются на континентальные соревнования.-0-