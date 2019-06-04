Российские спортсмены показали экипировку к II Европейским играм в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские спортсмены получили первые комплекты экипировки к II Европейским играм в Минске. Такая информация размещена на официальном сайте Олимпийского комитета России, сообщает БЕЛТА.

"Основная коллекция выполнена в цветах российского триколора, а парадные костюмы в темно-синем варианте для мужчин и бежевом для женщин. На форму нанесен логотип Team Russia, государственный герб, надписи Russia в различных графических интерпретациях. Для производства коллекции были использованы современные легкие и влаговыводящие материалы, чтобы спортсменам было комфортно в жару. Я обязательно поеду в Минск поддержать команду России, буду болеть за наших атлетов, надеюсь, что им будет сопутствовать удача и они завоюют максимальное количество медалей", - рассказала представитель компании-экипировщика российской команды Анастасия Задорина.

Каждый комплект формы включает в себя 56 единиц продукции для мужчин и 57 для женщин. Всего в экипировочном центре Олимпийского комитета России необходимо одеть 549 представителей команды.

II Европейские игры - крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, который пройдет в столице с 21 по 30 июня. Соревнования в 15 видах спорта, 8 из которых станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, пройдут на 12 спортивных объектах Минска.-0-