Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под символикой ОКР

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотип Олимпийского комитета России (ОКР) без цветов флага будет использоваться на экипировке российских спортсменов на Играх в Токио. Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.

"Название команды будет ROC (Russian Olympic Committee). Хотел бы обратить внимание, что, в отличие от Пхенчхана, где ОКР был временно отстранен, в ближайших Играх он будет принимать участие. На экипировке, полагаем, будет только логотип ОКР, на нем имеющие фантазию увидят прямой референт цветов российского триколора. К сожалению, не удалось отстоять сам флаг, но его цвета будут использоваться в течение двух лет", - отметил Станислав Поздняков.

"Смысл аббревиатуры - во-первых, это телевизионные трансляции. Во-вторых, все стороны сошлись во мнении, что к слову "российский" должно быть добавлено слово "нейтральный". Все стороны пришли к выводу, что это слово не нужно использовать, а ограничиться аббревиатурой. Это консенсус, к которому пришли стороны", - добавил президент ОКР.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.-0-