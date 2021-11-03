Российские теннисистки первыми вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские теннисистки стали первыми участницами полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем втором матче предварительной группы А россиянки переиграли сборную Франции - 2:1. В первом туре российские теннисистки разгромили сборную Канады с сухим счетом 3:0, а канадки выиграли у команды Франции со счетом 2:1.

Соперник российской команды по полуфиналу определится сегодня поздно вечером после заключительной встречи в группе С между сборными Испании и США. На старте испанки обыграли словацких теннисисток - 2:1, а потом словачки с таким же счетом одолели американок.

Белорусские теннисистки свой второй матч состязаний в группе В проведут завтра против сборной Австралии. В первом туре обе команды встречались с бельгийками - белоруски уступили им 1:2, а австралийки выиграли с таким же результатом.

В группе D теннисистки Германии потеряли все шансы пробиться в полуфинал, потерпев поражения от Чехии (1:2) и Швейцарии (0:3). Завтра чешки и швейцарки в очном противостоянии определят лучшую команду этого трио.

В полуфинал выходят победители четырех предварительных групп. Встречи за выход в финал состоятся 5 ноября, а решающий матч за главный приз пройдет в чешской столице 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-