Российские теннисисты в третий раз выиграли Кубок Дэвиса

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские теннисисты в третий раз стали обладателями Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче 109-го по счету главного командного турнира мужского тенниса россияне обыграли в Мадриде сборную Хорватии с сухим счетом 2:0. В первом одиночном поединке Андрей Рублев победил Борну Гойо - 6:4, 7:6 (7:5), а потом Даниил Медведев также в двух сетах переиграл Марина Чилича - 7:6 (9:7), 6:2. Парный матч оказался не нужным. В прошлые годы сборная России дважды становилась сильнейшей в мире (2002, 2006), хорваты выигрывали Кубок Дэвиса в 2005-м и 2018-м годах.

В финальной встрече 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции.

Теннисисты сборной Беларуси выступают в Кубке Дэвиса с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-