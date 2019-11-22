Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной России вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором четвертьфинальном матче россияне переиграли сербов со счетом 2:1. В стартовом одиночном поединке Андрей Рублев разгромил Филипа Крайиновича - 6:1, 6:2, а затем лидер сербской команды Новак Джокович сравнял результат, победив Карена Хачанова - 6:3, 6:3. Победное очко сборной России принесли Андрей Рублев и Карен Хачанов, в упорной борьбе одолевшие сербский дуэт Новак Джокович / Виктор Троицки - 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). В полуфинале россияне сыграют с командой Канады, которая накануне победила австралийцев с тем же счетом 2:1.

Позже состоятся еще два четвертьфинала: Великобритания - Германия, Испания - Аргентина.

Полуфинальные матчи Кубка Дэвиса пройдут 23 ноября, а решающий матч за самый почетный трофей мужского командного тенниса состоится 24 ноября.-0-