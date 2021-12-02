Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты России обыграли сборную Швеции со счетом 2:0 и стали последними участниками полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для победы россиянам понадобилось только два одиночных поединка. Сначала Андрей Рублев одолел Элиаса Имера - 6:2, 5:7, 7:6 (7:3), а потом Даниил Медведев переиграл в двух партиях Микаэля Имера - 6:4, 6:4. Парную встречу было решено не проводить. В полуфинале российская команда 4 декабря встретится с теннисистами Германии, которые в 1/4 финала выиграли у сборной Великобритании - 2:1.

Завтра в первом матче за выход в финал сборная Сербии будет соперничать с командой Хорватии. В четвертьфинале сербы победили казахстанцев - 2:1, а хорваты с таким же результатом взяли верх над итальянцами.

Финальный матч 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса состоится в испанской столице 5 декабря.

В решающей встрече 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции. Все полуфиналисты нынешних соревнований ранее выигрывали главный командный турнир - у сборной Германии три победы, у Хорватии и России - по два, у Сербии - один титул.

Теннисисты сборной Беларуси выступают в Кубке Дэвиса с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-