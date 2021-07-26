26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российские волейболисты победили американцев в матче олимпийского турнира со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между двумя командами проходил в равной борьбе, однако россияне в ключевых эпизодах партий выглядели лучше соперников. Самым результативным игроком матча у победителей стал диагональный Дмитрий Волков, набравший 16 очков. Воспитанник белорусского волейбола Егор Клюка совершил 14 результативных действий. Также в составе российской команды играл Денис Богдан, начинавший свою карьеру в Гродно под руководством тренера Жанны Багаевой, однако он пунктов не набрал.

У проигравших 17 результативных атак совершил Тейлор Сандер. На счету Мэттью Андерсона 15 очков. Россияне лидируют в своей группе, набрав шесть очков после двух встреч.-0-