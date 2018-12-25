Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Антон Шипулин сегодня на пресс-конференции в Москве объявил о завершении карьеры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принять такое решение 31-летней атлет решил из-за проблем со здоровьем. Антон Шипулин позже остальных биатлонистов сборной России начал подготовку к текущему сезону, трижды лечившись от вирусной инфекции. Биатлонист также пропустил зимние Олимпийские игры в Пхенчхане из-за подозрений со стороны МОК в применении запрещенных препаратов.

По словам Шипулина, он окончательно расставил все приоритеты после обыска австрийской полицией в Хохфильцене на втором этапе Кубка мира, которая заподозрила его в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира - 2017.

Последним стартом биатлониста станет "Рождественская гонка" 29 декабря в Гельзенкирхене, где также выступят Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

Антон Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи в эстафете, чемпионом мира, многократным победителем этапов Кубка мира.-0-