Российский биатлонист Бабиков победил в спринте на этапе Кубка IBU, лучший из белорусов - 19-й

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Антон Бабиков победил в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Лучшим из белорусов стал Виктор Кривко, занявший 19-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км с двумя огневыми рубежами Антон Бабиков преодолел за 26 мин. 0,1 сек. Виктор Кривко допустил два промаха (по одному на стойке и лежке) и отстал от лидера на 1 мин. 27,8 сек. Другой белорус Дмитрий Лазовский завершил выступление на 26-м месте - +1 мин. 50,9 сек. (0+3).

Первый этап Кубка IBU продолжится сегодня спринтерским забегом у женщин.

Сильнейшие биатлонисты стартуют на Кубке мира 2 декабря в словенской Поклюке гонками в супермиксте и смешанными эстафетами.-0-