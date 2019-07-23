Российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных в бою травм

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за травм, полученных во время боя 20 июля. Об этом со ссылкой на команду спортсмена сообщает ТАСС.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Федерации бокса России, семье россиянина будут назначены пожизненные выплаты.

В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение - от Матиаса. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.-0-