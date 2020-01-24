Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото ЧЕ по фигурному катанию

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Линце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам короткой и произвольной программы Дмитрий Алиев получил от судей оценку в 272,89 балла. Для уроженца Ухты это первая победа на континентальных форумах. Двумя годами ранее на аналогичных стартах в Москве 20-летний подопечный Евгения Рукавицына завоевал серебро.

Второе место занял еще один российский спортсмен Артур Даниелян - 246,74 балла. У замкнувшего тройку сильнейших Мориса Квителашвили из Грузии 246,71 балла.

Захвативший лидерство после первого соревновательного дня опытнейший чех Михал Бржезина не справился с давлением. Допустив достаточно ошибок в первой части произвольной программы, фигурист получил в сумме 231,25 балла и завершил соревнования седьмым.

Белорусский фигурист Александр Лебедев, впервые выступавший на столь масштабном турнире, по итогам состязаний набрал 188 баллов и занял 22-ю позицию в итоговом протоколе. Сегодня в стартах женщин в короткой программе выступит представительница Беларуси Виктория Сафонова. Завершится чемпионат Европы по фигурному катанию 25 января.-0-