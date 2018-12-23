Российский форвард Денис Казионов вернулся в минское "Динамо" из солигорского "Шахтера", проведя за "горняков" два матча

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Денис Казионов вернулся в минское "Динамо" из солигорского "Шахтера", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Нападающий был отправлен в "Шахтер" после неудовлетворительной статистики выступления в КХЛ в составе динамовцев. В экстралиге Денис Казионов провел за "горняков" два матча, но набранными очками не отметился.

Отозван из минской "Юности" защитник Дмитрий Знахаренко, а его коллега по амплуа Даниил Бокун - из "Шахтера".

Очередной матч в чемпионате КХЛ минское "Динамо" проведет 24 декабря против казанского "Ак Барса". Белорусская команда после 39 игр сезона с 26 очками занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции.-0-