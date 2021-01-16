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16 января 2021, 20:38

Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле

Максим Буров. Фото из архива РИА Новости
Максим Буров. Фото из архива РИА Новости

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка чемпиона мира 2019 года - 127,60 балла. Следом за своим соотечественником завершил состязания Павел Кротов. Пропуском на вторую строчку пьедестала для него стала оценка 120,81 балла. Замкнул тройку призеров швейцарец Ной Рот со 120,36 балла.

Выступавшие в суперфинале двое белорусских спортсменов Максим Густик и Макар Митрофанов получили за свои прыжки оценки 93,36 и 72,58, заняв соответственно 5-е и 6-е места в итоговом протоколе.

Что касается остальных белорусов, то Игорь Дробенков стал 15-м (80,94 балла), Павел Дик - 19-м (71,28), Дмитрий Мазуркевич - 22-м (64,71), а Вячеслав Тимерцев - 23-м (61,65).-0-

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