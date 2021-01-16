16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка чемпиона мира 2019 года - 127,60 балла. Следом за своим соотечественником завершил состязания Павел Кротов. Пропуском на вторую строчку пьедестала для него стала оценка 120,81 балла. Замкнул тройку призеров швейцарец Ной Рот со 120,36 балла.
Выступавшие в суперфинале двое белорусских спортсменов Максим Густик и Макар Митрофанов получили за свои прыжки оценки 93,36 и 72,58, заняв соответственно 5-е и 6-е места в итоговом протоколе.
Что касается остальных белорусов, то Игорь Дробенков стал 15-м (80,94 балла), Павел Дик - 19-м (71,28), Дмитрий Мазуркевич - 22-м (64,71), а Вячеслав Тимерцев - 23-м (61,65).-0-