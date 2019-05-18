Российский хоккеист Алексей Терещенко перешел из минского "Динамо" в московское

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Алексей Терещенко, прошлый сезон завершавший в Минске, продолжит карьеру в московском "Динамо". Эту информацию подтвердили в пресс-службе белорусской команды.

Один из самых титулованных форвардов, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, в сезоне 2018/2019 в составе минского "Динамо" в 30 матчах забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. Последние 19 матчей регулярного первенства, после травмы Александра Павловича, Алексей Терещенко провел с капитанской нашивкой.

Нападающий поблагодарил минчан за предоставленный шанс вернуться в КХЛ во время прошлого чемпионата и выразил надежду, что в московском "Динамо" под руководством известного тренера Владимира Крикнуова его опыт будет полезен.

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