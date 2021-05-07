Российский хоккеист Герман Нестеров получил разрешение выступать за Беларусь в официальных турнирах

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства лучшим хоккеистом прошедшего сезона в чемпионате страны Германом Нестеровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Отныне форвард имеет право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ - чемпионатах мира и Олимпийских играх. По итогам розыгрыша чемпионата Беларуси Нестеров набрал 55 (21+34) очков в 58 матчах за "Гомель", с которым выиграл серебряные медали турнира. Нападающий также был удостоен звания лучшего игрока соревнований в своем амплуа.

Ранее Герман Нестеров уже успел сыграть в составе национальной команды Беларуси в двух товарищеских встречах с россиянами, отметившись голом. Еще одно взятие ворот форвард записал на свой счет по итогу сегодняшнего поединка с командой Германии.-0-