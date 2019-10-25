Российский хоккеист Никита Двуреченский перешел из "Шахтера" в "Неман"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Никита Двуреченский, начинавший сезон в солигорском "Шахтере", подписал контракт с "Неманом". Такая информация размещена на официальном сайте ФХРБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Двуреченский успел провести за солигорчан 10 матчей в экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности "-2". На этом отрезке "горняки" одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол форвард забил "Могилеву" в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота. В результате тренерский штаб "Шахтера" решил расстаться с хоккеистом, после чего Никита Двуреченский отправился в Гродно.

Нападающий имеет внушительный опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. Он играл за "Витязь", "Сибирь", "Торпедо", "Нефтехимик", "Югру". Всего в КХЛ Никита Двуреченский принял участие в 265 матчах и набрал 50 (32+18) очков.

Предыдущий сезон форвард провел в "Дукле", выступающей в первой лиге Словакии. В 26 матчах на его счету 18 (11+7) очков.

Россиянин является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2008/2009), победителем молодежного первенства мира (2010/2011), чемпионом ВХЛ в составе "Динамо" Санкт-Петербург (2017/2018), чемпионом первой лиги Словакии (2018/2019).-0-