Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира

Александр Терентьев. Фото ТАСС
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лыжник Александр Терентьев выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальной гонке он показал результат 2 мин. 31,90 сек. Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо. Замкнул тройку призеров еще один лыжник из скандинавской страны Эрик Валнес.
Белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов завершили данный вид программы на 37-м и 41-м местах в итоговом протоколе.-0-