Российский лыжник Илья Трегубов выиграл гонку на 10 км на ЮОИ в Лозанне, белорусы финишировали на 54-м и 60-м местах

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лыжник Илья Трегубов выиграл 10-километровую гонку классическим стилем на зимних юношеских Играх в Лозанне сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россиянин преодолел дистанцию с итоговым временем 26 мин. 40,5 сек. Серебряная награда на счету Элиаса Кека из Германии - 27 мин. 25,5 сек. Замкнул тройку сильнейших американец Уилл Кох - 27 мин. 29,5 сек.
Белорусы Михаил Морозов и Глеб Шакель финишировали на 54-м и 60-м местах соответственно.
В активе команды Беларуси на III зимних юношеских Олимпийских играх две награды: золотая Ильи Корзуна в хоккее 3х3 и бронзовая Юлии Ковалевской в биатлоне. Соревнования в Лозанне завершатся 22 января.-0-