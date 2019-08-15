Российский нападающий Алексей Терещенко вернулся в ХК "Динамо-Минск"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Алексей Терещенко продолжит выступление за хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

38-летний нападающий заключил пробное соглашение с "зубрами". В прошлом сезоне Алексей Терещенко уже выступал в "Динамо": сыграл 30 матчей, набрал 16 (6+10) очков, ближе к концу сезона он стал капитаном команды.

Ранее Алексей Терещенко защищал цвета трех известных клубов: московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и уфимского "Салавата Юлаева", и в каждом из них форвард становился чемпионом. Кроме того, нападающий является обладателем Кубка европейских чемпионов в форме казанцев (2007), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012) и серебряным призером (2010) в составе сборной России.

"Клуб не против был видеть Терещенко в составе и в этом сезоне. Но обстоятельства сложились так, что только сейчас мы вышли на продолжение сотрудничества. Алексей - центральный нападающий, способный выполнить большой объем работы на льду, но мы ждем от него еще и проявления лидерских качеств вне площадки. Это профессионал, способный повести за собой, что сейчас особенно важно для нашей команды, в составе которой много молодежи. Мы стараемся воспитывать в команде победную культуру. Игроки должны выходить на лед с внутренним убеждением, что мы можем выиграть у любого соперника. Поэтому нам нужны в составе люди, которые умеют побеждать, такие как трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко", - отметил генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.-0-