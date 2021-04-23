Российский олимпийский университет готов расширить сотрудничество с НОК Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский международный олимпийский университет готов расширить сотрудничество с НОК Беларуси. Об этом сегодня, общаясь с журналистами во время Первого национального форума атлетов, заявил его почетный гость ректор РМОУ Лев Белоусов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы говорили с руководством НОК Беларуси о том, что наше сотрудничество необходимо расширять. Форум атлетов - шаг в этом направлении. Мы вышли на новый уровень. Для нас это серьезная проверка. Прежде таких мероприятий мы не проводили. Символично, что это происходит в братской Беларуси", - отметил Лев Белоусов.

Говоря о направлении, в котором будет вестись сотрудничество, гость из России добавил, что упор будет сделан на социализацию спортсменов, адаптация которых к жизни после завершения карьеры - одна из самых важных проблем современного общества.

После завершения форума все участники получат сертификаты РМОУ международного образца, подтверждающие участие в образовательном семинаре в объеме 16 часов. Организаторами мероприятия выступили Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и Российский международный олимпийский университет.-0-