22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский пловец Евгений Рылов стал четырехкратным чемпионом Европы, выиграв золото континентального форума в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200м на спине, сообщает БЕЛТА.

Итоговое время россиянина – 1 мин. 54,46 сек. Серебро выиграл британец Люк Гринбанк – 1 мин. 54,62 сек. Бронза у представителя Швейцарии Романа Митюкова – 1 мин. 56,33 сек.

В соревнованиях у женщин на 200 м комплексом золото завоевала израильтянка Анастасия Горбенко – 2 мин. 09,99 сек. Она опередила титулованных конкуренток, британку Эбби Вуд, отставшую от победительницы на 0,04 сек. и ставшей обладательницей серебра, а также венгерку Катинку Хоссу, которая уступила чемпионке Европы – 0,13 сек., выиграв бронзу.

Зрелищным получился и финал смешанной эстафеты 4Х100 м свободным стилем. Победу с рекордом соревнований праздновали Скотт Данкан, Томас Дин, Анна Хопкин и Фрея Андерсон из Великобритании – 3 мин. 22,07 сек. Второе место у квартета из Нидерландов – 3 мин. 22,26 сек. Бронза у дружины Италии – 3 мин. 22,64 сек.-0-