Российский пловец Климент Колесников выиграл третье золото ЧЕ в Будапеште

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский пловец Климент Колесников выиграл третье золото чемпионата Европы, который продолжается в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз россиянин, установив рекорд турнира, первенствовал на дистанции 100 м вольным стилем - 47,37 сек. Его соотечественник Андрей Минаков завоевал бронзовую медаль - 47,74 сек. Серебро на счету итальянца Алессандро Миресси - 47,45 сек.

В плавании вольным стилем на 1500 м золото выиграл украинец Михаил Романчук - 14 мин. 39,89 сек. Итальянец Грегорио Палтриньери с серебром - 14 мин. 42,91 сек. Его соотечественник Доменико Ачеренца с бронзой - 14 мин. 54,36 сек.

На дистанции 200 м баттерфляем чемпионом Европы стал венгр Криштоф Милак - 1 мин. 51,10 сек. Серебро у итальянца Федерико Бурдиссо - 1 мин. 54,28 сек., бронза у еще одного венгра Тамаша Кендереши - 1 мин. 54,43 сек.

В стартах у женщин на 50 м на спине победу праздновала Кира Туссан из Нидерландов - 27,36 сек. Серебро выиграла Кэтлин Доусон из Великобритании - 27,46 сек. Бронза у еще одной спортсменки из Нидерландов Майке де Ваарт - 27,74 сек.

На стометровке брассом победила шведка Софи Ханссон - 1 мин. 5,69 сек., второй стала итальянка Арианна Кастильони - 1 мин. 6,13 сек., третья - ее соотечественница Мартина Карраро - 1 мин. 6,21 сек.

В эстафете вольным стилем 4х200 м у мужчин тройку сильнейших составили команды России - 7 мин. 3,48 сек., Великобритании - 7 мин. 4,61 сек., Италии - 7 мин. 6,05 сек.-0-