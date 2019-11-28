Российский специалист Михаил Кравец пополнил тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский специалист Михаил Кравец, являющийся наставником клуба КХЛ "Витязь", пополнил тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

До того, как возглавить подмосковный "Витязь", Михаил Кравец работал в системе санкт-петербургских "Спартака" и СКА, был ассистентом главного тренера ХК "Сочи", затем работал в клубах МХЛ и ВХЛ.

На старте текущего сезона КХЛ подмосковная команда, выиграв 10 матчей подряд, долгое время возглавляла турнирную таблицу Западной конференции. Сейчас "Витязь" занимает 6-е место и уверенно идет в зоне плей-офф.

В тренерский штаб сборной Беларуси также входит тренер вратарей Дмитрий Карпиков. Второй в сезоне сбор национальной команды начнется 8 декабря и завершится Турниром шести наций в Будапеште.-0-