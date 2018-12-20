Российский специалист Сергей Тертышный стал главным тренером ХК "Металлург-Жлобин"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский специалист Сергей Тертышный назначен главным тренером жлобинского "Металлурга", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Сергей Тертышный заключил контракт с жлобинским клубом в начале этого месяца и занимал пост тренера по оборонительной линии. Александр Гавриленок, ранее исполнявший обязанности главного тренера, останется в тренерском штабе в качестве помощника.
Свой тренерский путь Сергей Тертышный начал с фарм-клуба "Трактора" и уже через год был приглашен в главную команду в качестве ассистента наставника Андрея Назарова.
Семь последующих лет, шесть из которых были уже в КХЛ, тренерский штаб "Трактора" не обходился без Сергея Тертышного.
После ухода Андрея Назарова Сергей Тертышный на протяжении четырех сезонов был ассистентом заслуженного тренера России Валерия Белоусова, с которым челябинский "Трактор" стал обладателем бронзовых и серебряных наград КХЛ в сезонах-2011/12 и 2012/13.-0-
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