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23 ноября 2020, 08:52

Российский теннисист Даниил Медведев впервые выиграл итоговый турнир АТР

Даниил Медведев. Фото EPA - EFE
Даниил Медведев. Фото EPA-EFE

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Даниил Медведев впервые стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале российский теннисист переиграл в трехсетовом поединке австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Решающий матч продолжался 2 часа 44 минуты.

Для Доминика Тима это был второй подряд финал итогового турнира АТР. Год назад он уступил в решающем поединке греку Стефаносу Циципасу. Даниил Медведев в прошлом году не смог преодолеть групповой этап, проиграв все три поединка.

Победителями парного разряда итогового турнира АТР в этом году стали хорват Никола Мектич и Уэсли Колхоф из Нидерландов, обыгравшие в финале австрийско-французский тандем Юрген Мельцер / Эдуар Роже-Васслен - 6:2, 3:6, 10:5.

Эти соревнования проводятся с 1970 года, чаще всех победителем становился швейцарец Роджер Федерер, у которого шесть чемпионских титулов.-0-

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