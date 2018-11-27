Российский центрфорвард Алексей Терещенко заключил пробный контракт с ХК "Динамо-Минск"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский центральный нападающий Алексей Терещенко заключил пробный контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
Как отметили в минском клубе, до 7 декабря тренерский штаб динамовцев определится с возможностью продолжения сотрудничества с игроком.
Нападающий ранее выступал в московском "Динамо", казанском "Ак Барсе" и уфимском "Салавате Юлаеве" и с каждым клубом становился чемпионом России. Алексей Терещенко также является обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Ак Барса" (2007 год), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012 годов) в составе сборной России.-0-
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