Российский волейболист Рафаэль Мигель стал игроком солигорского "Шахтера"

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский волейболист Рафаэль Мигель, выступающий на позиции доигровщика стал игроком солигорского "Шахтера", сообщили БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Рафаэль Мигель, родившийся в Донецке, в 17-летнем возрасте переехал в Россию, получив гражданство этой страны. Он начал свою карьеру в российском "Ярославиче", выступая в системе данного клуба в 2014-2017 и 2019-2020 годах.

Кроме того, в его профайле игра в командах Высшей лиги А соседней страны "Тархане" из Стерлитамака и "Локомотиве-Изумруд" из Екатеринбурга. В 2021 году занял c "железнодорожниками" второе место в данном турнире. Текущий сезон он начинал в составе сербской "Воеводины".

В солигорской команде он будет выступать под №19. Официальное представление игрока в форме "горняков" состоится 3 декабря.-0-