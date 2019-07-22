Российский защитник Дмитрий Ятченко пополнил ряды минского "Динамо"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник игроком минского "Динамо" стал 32-летний российский защитник Дмитрий Ятченко, об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Ятченко является воспитанником академии имени Льва Яшина. Свою карьеру он начинал в дубле московского "Динамо", затем выступал за "Спартак" из Нальчика (с 2007 по 2009 годы). После этого Дмитрий играл в "Тереке" и "Крыльях Советов". В прошлом сезоне Ятченко защищал цвета "Енисея", в составе которого принял участие в 24-х матчах российской премьер-лиги, отличившись двумя забитыми мячами.

Всего же в РПЛ динамовский новобранец провел 248 встреч, набрав 11 (4+7) очков.-0-