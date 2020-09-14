"Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ростова" и московского "Локомотива" не выявили победителя в матче седьмого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Ростове-на-Дону прошла в равной борьбе, игроки обеих команд имели возможности отличиться, но мяч так и не попал в сетку ворот - ничья 0:0. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 62-й минуте матча вместо Федора Смолова.
Результаты других встреч седьмого тура: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" - 3:1, "Динамо" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 0:1, ЦСКА (Москва) - "Спартак" - 3:1, "Ахмат" (Грозный) - "Сочи" - 0:1, "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" - 3:1, "Тамбов" - "Уфа" - 2:0.
Матч волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич, и "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, отменен.
Турнирное положение в российской премьер-лиге: "Зенит" - 16 очков (7 матчей), "Сочи" - 15 (7), "Спартак" - 14 (7), ЦСКА - 13 (7), "Динамо" - 11 (7), "Рубин" - 11 (7), "Ростов" - 11 (7), "Ахмат" - 10 (7), "Урал" - 9 (7), "Локомотив" - 9 (7), "Краснодар" - 8 (6), "Тамбов" - 7 (7), "Арсенал" - 5 (7), "Уфа" - 5 (7), "Химки" - 3 (7), "Ротор" - 2 (6).
Список лучших бомбардиров возглавляет эквадорский легионер "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший 5 мячей.
Матчи 8-го тура чемпионата России состоятся 18-21 сентября.-0-